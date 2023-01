Concursul de sah cu participarea sahistilor care se pregatesc la CSM Focsani 2007, "Sah Unirea Principatelor Romane"

In fiecare an, cu ocazia sarbatoririi zilei Unirii Principatelor Romane, sahistii din Vrancea au marcat momentul cu toata responsabilitatea. In cadrul manifestarilor dedicate aniversarii Unirii Principatelor Romane de la 24 ianuarie 1859, sahistii care se pregatesc la C.S.M. Focsani 2007 au disputant trei competitii sub genericul SAH UNIREA PRINCIPATELOR ROMANE.S-a jucat sah rapid, sistem Robin (fiecare cu fiecare) pe parcursul mai multor zile.Pentru stabilirea componentei listelor de ... citeste toata stirea