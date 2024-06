Concursul interjudetean de muzica populara "Comoara Vrancei" duminica, 30 iunie 2024, in amfiteatrul din comuna Naruja

Prin intermediul unui comunicat de presa Centrul Cultural Vrancea anunta organizarea concursului interjudetean de muzica populara "Comoara Vrancei" duminica 30 iunie 2024 in amfiteatrul din comuna Naruja.Consiliul Judetean Vrancea prin Centrul Cultural Vrancea in parteneriat cu Primaria Naruja, Consiliul Local Naruja si Obstea Naruja, organizeaza duminica, 30 iunie 2024, in amfiteatrul din comuna Naruja, la ora 11:00, Festivalul - concurs interjudetean de muzica populara Comoara Vrancei. ... citește toată știrea