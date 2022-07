Suntem in plin sezon al nuntilor in Romania, iar foarte multe cupluri fac pregatiri si pentru luna de miere.Asadar, iata opt destinatii la moda pentru luna de miere in 2022:1. Maldive - Pentru cei care au un buget considerabil pentru luna de miere, Maldive poate fi destinatia mult visata. Apa turcoaz, plajele cu nisipul fin si resorturile de lux nu au cum sa nu va atraga. Aproximativ 200 din cele 1200 de insule din Maldive sunt locuite, iar ele reprezinta o oaza de liniste si de relaxare, ... citeste toata stirea