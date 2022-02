Dialoguri vizuale - Expozitie de pictura si sculptura a Filialei Vrancea a U.A.P.R, curatoriata de Liviu Nedelcu, vineri la Galeria Frunzetti din Bacau

Prima expozitia din 2022 a Filialei Vrancea a Uniunii Artistilor Plastici din Romania, curatoriata de Liviu Nedelcu "Dialoguri vizuale" se deschide vineri, 11. 02. 2022, la Galeriile de Arta "Ion Frunzetti" din Bacau.FILIALA VRANCEA A UNIUNII ARTISTILOR PLASTICI DIN ROMANIAAm raspuns cu bucurie ofertei Filalei Uniunii Artistilor Plastici din Bacau, pentru ca, asa cum s-a intamplat si in luna decembrie 2021, nu am putut identifica un spatiu adecvat pentru organizarea expozitiei propuse in ... citeste toata stirea