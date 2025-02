Dragobete, fiul Dochiei, zeu al dragostei pe plaiurile romanesti

Va prezentam un material pus la dispozitie de Centrul Cultural Vrancea cu privire la adevarata semnificatie a sarbatorii de Dragobete la romaniDragobete, numit si Cap de Primavara, este sarbatorit in Romania in functie de zona etnografica, intr-una din zilele de la sfarsitul lunii februarie si inceputul lunii martie, data generica fiind 24 februarie. Dupa legenda, el este fiul Babei Dochia si reprezinta simbolic, in opozitie cu aceasta, principiul masculin, pozitiv. Dragobetele, purtatorul ... citește toată știrea