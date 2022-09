Echinoctiu 2022: Toamna astronomica a inceput. Traditii si obiceiuri astazi

Echinoctiul de toamna este momentul in care vara astronomica se sfarseste, iar toamna debuteaza. Este data in care ziua este egala cu noaptea, datorita pozitionarii Soarelui pe ecuatorul ceresc, iar longitudinea astronomica ajunge la 180 de grade. Singurele exceptii le intalnim in regiunile polare: in zona Polului Nord incepe lunga noapte polara, iar in cea a Polului Sud Soarele se iveste deasupra orizontului, timp de 6 luni, pana la momentul echinoctiului de primavara.In emisfera nordica, ... citeste toata stirea