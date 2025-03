Eclipsa totala de Luna vineri, 14 martie. Luna sangerie va fi eclipsata de conul de umbra al Pamantului

Vineri se va produce o eclipsa totala de Luna si tot in aceazi va fi si faza de Luna Plina.Eclipsa va avea mai multe faze, iar totalitatea - momentul in care Lunava fi complet acoperita de umbra Pamantului - va dura aproximativ o ora.In Romania, fenomenul va fi vizibil mai ales in dimineata zilei de 14martie, insa fazele initiale pot fi observate si pe parcursul noptiianterioare.Inceputul eclipsei penumbrale: 03:57 (oraRomaniei)Inceputul eclipsei partiale: 05:09 ... citește toată știrea