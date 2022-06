Ecran de Vara: Seri cu documentare si filme de divertisment in Crangul Petresti

Activitatile se vor desfasura in perioada vacantei scolare si se adreseaza vizitatorilor Crangului Petresti, promovand educatia cinematografica. Vor fi prezentate documentare ce promoveaza traditiile mestesugurilor vrancene si filme de divertisment.Consiliul Judetean Vrancea, prin Centrul Cultural Vrancea, organizeaza proiectii de film in Crangul Petresti - zona de parcare, in perioada 1 iulie 2022 - 28 august, orele 21.30 - 23.00.Proiectul Ecran de Vara - Calator prin Esara Vrancei, se va ... citeste toata stirea