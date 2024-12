Editia a IV-a a Zilelor Muzeului Vrancei in perioada 19-21 decembrie

In perioada 19-21 decembrie 2024 se va desfasura editia a IV-a a Zilelor Muzeului Vrancei. Editia din acest an marcheaza reintrarea in circuitul muzeal a Casei Alaci - Muzeul de Arheologie si a Casei Tatovici - Muzeul de Stiintele Naturii si, in premiera, va fi prezentat Muzeul Viei si Vinului.Joi, 19 decembrie, la ora 10, se va deschide Muzeul de Arheologie, gazduit in Casa Alaci, cu expozitii permanente la parterul imobilului. La demisol se afla in organizare un spatiu dedicat civilizatiei ... citește toată știrea