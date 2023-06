Primaria Municipiului Focsani si Consiliul Local Focsani au organizat o serie de manifestari pentru cei mai mici dintre focsaneni cu ocazia Zilei Internationale a Copilului.Evenimentele derulate in perioada 1-4 iunie 2023 au fost organizate in cadrul unui program special dedicat celor mici, "Copilaria - Poarta Visului".De joi pana duminica, in Piata Unirii si in Gradina Publica din Municipiul Focsani au avut loc activitati pentru toate categorii de varsta astfel incat fiecare copil sa ... citeste toata stirea