Expozitia elevilor Scolii Populare de Arta de pe langa Centrul Cultural Vrancea | Vernisajul, joi 24 februarie la Sinagoga Focsani

Prin intermediul unui comunicat de presa Centrul Cultural Vrancea anunta ca Joi, 24 februarie 2022, la ora 17:00, are loc vernisajul expozitiei ,,Vine, vine primavara!'', organizata in sediul Sinagogii Focsani.Expozitia este realizata cu lucrari ale elevilor Scolii Populare de Arta, clasa Pictura.Sub egida Consiliului Judetean Vrancea, Centrul Cultural Vrancea, in parteneriat cu Comunitatea evreilor Focsani,organizeaza joi, 24 februarie 2022,expozitia "Vine, vine ... citeste toata stirea