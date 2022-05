Expozitia "Inapoi in viitor" a artistului din Vrancea, Liviu Nedelcu, se deschide la Galeria Cinematografului "Independenta" din Targoviste

Prin intermediul unui comunicat de presa este anuntata deschiderea expozitiei "Inapoi in viitor" a artistului din Vrancea, Liviu Nedelcu, la Galeria Cinematografului Independenta din Targoviste.La invitatia Primariei Targoviste si a Teatrului Tony Bulandra, Targoviste, expozitia personala a artistului Liviu Nedelcu "Inapoi in viitor" se deschide luni, 09mai 2022, la Galeria Cinematografului Independenta, Targoviste. Expozitia va fi deschisa in perioada mai - iunie 2022.Lucrarile lui Liviu ... citeste toata stirea