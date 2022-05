Expozitie-eveniment la Muzeul Unirii din Focsani in organizarea Bibliotecii Judetene Vrancea, vineri, 13 mai 2022

Prin intermediul unui comuincat de presa conducerea Bibliotecii Judetene "Duiliu Zamfirescu" Vrancea ofera amanunte publice in legatura cu desfasurarea expozitiei eveniment "1940. SUB SEMNUL ULTIMATUMULUI, DICTATULUI SI CEDARII" care va deschisa, vineri, 13 mai, ora 12:00, la Muzeul Unirii din Focsani.Proiectul expozitional itinerant, de anvergura nationala, "1940. SUB SEMNUL ULTIMATUMULUI, DICTATULUI SI CEDARII", reprezentand imagini-document despre vara anului 1940, unul dintre cele mai ... citeste toata stirea