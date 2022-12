Festivalul National al Datinilor si al Obiceiurilor de Iarna editia a XXI-a are loc, sambata, 17 decembrie la sala Balada din Focsani

Prin intermediul unui comunicat de presa Centrul Cultural Vrancea anunta ca in parteneriat cu Ansamblul Folcloric "Esara Vrancei", organizeaza sambata, 17 decembrie 2022, ora 14:00, la sala Balada din Focsani, Festivalul National al Datinilor si al Obiceiurilor de Iarna, editia a XXI-a.Acest festival-concurs este inscris in programul actiunilor cultural-artistice avand ca principal obiectiv cunoasterea si valorificarea patrimoniului de datini si de obiceiuri pastrate in timp si practicate cu ... citeste toata stirea