Filmul romanesc de animatie "Merge si-asa" va rula in Focsani, la Casa de Cultura si Cinema Balada

Un film de animatie romanesc, tonic si amuzant, "Merge si-asa", in regia lui Valentin Urziceanu, va rula din 3 iunie pe ecranele a peste 65 de cinematografe din 41 de orase din Romania, iar in Focsani se va vedea la Casa de Cultura si Cinema BaladaLungmetrajul intentioneaza sa deschida un dialog despre diversitate, acceptare si convergenta dintre o serie de culturi si nationalitati de pe teritoriul Europei.Publicul va putea vedea filmul in avanpremiera incepand cu 1 iunie. Detalii despre ... citeste toata stirea