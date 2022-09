Focsanenii sunt invitati sa participe la Vinerea Verde

Primaria Municipiului Focsani invita cetatenii sa participe intr-un numar cat mai mare la Vinerea Verde in data de 16 septembrie 2022. Astfel, focsanenii vor putea calatori cu mijloacele de transport in comun in schimbul deseurilor, la fel cum vor face si locuitorii din alte 64 de orase din tara noastra.In Focsani, campania se desfasoara in parcarile magazinelor Kaufland situate pe Str. Brailei nr. 102 si Str. Marasesti nr. 5, iar municipalitatea, prin Societatea de Transport Public Focsani, ... citeste toata stirea