Proiectul RoWay-NorMania intra intr-o noua faza: dupa o serie de concerte educative sustinute in judetul Sibiu si patru flashmob-uri puse in "scena" in diverse spatii ale orasului Sibiu, a venit momentul ca muzicienii implicati in acest proiect sa preia stafeta culturala. Astfel, in perioada 6 - 15 iulie 2023, cei 11 muzicieni vor sustine concerte de muzica contemporana in Sibiu, Brasov, Focsani, Miercurea-Ciuc, Odorheiul Secuiesc, Oradea, Timisoara si Cluj-Napoca.In cadrul proiectului au