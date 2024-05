Foto | 2.500 de spectatori la cea de-a treia editie a Festivalului "Ion Dichiseanu" la Adjud

Cititi in continuare comunicatul de presa post-eveniment facut public marti 28 mai 2024 de catre organizatori.Editia a III-a a Festivalului de Teatru, Film si Muzica "Ion Dichiseanu", desfasurata la Adjud, in perioada 24-26 mai 2024, a reunit la Casa de Cultura "Tudor Vornicu" aproximativ 2.500 de spectatori. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Judetean Vrancea, prin Centrul Cultural Vrancea, in parteneriat cu Primaria Municipiului Adjud, prin Casa de Cultura "Tudor Vornicu" si produs ... citește toată știrea