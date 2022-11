Foto | A fost lansata cartea "Marasesti in interviuri si evocari.Istorie scrisa si istorii orale"

Asociatia VOLUNTARIAT PENTRU VIAEsA din Marasesti a lansat, pe data de 19 noiembrie2022, la Centrul Social Multifunctional din oras, un volum intitulat "Marasesti in interviuri si evocari.Istorie scrisa si istorii orale."Volumul este rezultatul unui proiect cu finantare europeana intitulat "ON AIR", care a fost derulat de asociatie in perioada 1 ianuarie 2021-31 octombrie 2022.Despre volum, profesorul Catalin Mocanu, editorul principal al cartii, comenteaza: "Volumul nu a fost consacrat doar ... citeste toata stirea