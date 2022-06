Foto | Actiuni de informare ale DGASPC Vrancea , in vederea sensibilizarii comunitatii impotriva violentei

Prin intermediul unui comunicat de presa, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului( DGASPC) Vrancea informeaza ca a organizat cu ocazia zilei de 5 iunie- Ziua Nationala Impotriva Violentei Asupra Copilului in Romania, prin Serviciul de Interventie in Regim de Urgenta, o serie de actiuni de informare, in vederea sensibilizarii comunitatii impotriva violentei.Prin aceasta campanie se urmareste constientizarea asupra violentei impotriva copiilor, generarea unei schimbari de ... citeste toata stirea