Drapelul national este, alaturi de stema, sigiliu si imn, un simbol national, asa cum prevede Constitutia Romaniei din 1991. El a fost decretat, pentru prima data ca simbol national, de Guvernul revolutionar provizoriu din Tara Romaneasca, la 14/26 iunie 1848, avand inscrisa pe el deviza "Dreptate - Fratie". Ziua Drapelului National, instituita prin Legea 96/1998, este sarbatorita in fiecare an, la 26 iunie. Pana in 1998 a mai fost sarbatorita si la 14 iunie.Ziua Drapelului National a fost ... citeste toata stirea