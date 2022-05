Sambata seara, 21 mai 2022 in Piata Unirii din Municipiul Focsani, celebra violonista Diana Jipa si pianistul Stefan Doniga au sustinut, sub titlul "Romania Universalis" un concert cameral, parte a unui turneu national de 10 recitaluri, dedicat celebrarii a 15 ani de la integrarea Romaniei in Uniunea Europeana.In deschiderea concertului, dansatorii profesionisti de la Ansamblul ... citeste toata stirea