Foto | Concursul judetean de educatie fizica si sport "Campion de ziua mea!", editia a VI-a, organizat de Gradinita cu P.P. nr. 2 Focsani

"CAM-PI-ON DE ZI-UA MEA! CAM-PI-ON DE ZI-UA MEA! CAM-PI-ON DE ZI-UA MEA!" Asa au scandat marti 31 mai 2022 intr-un glas, prescolarii participanti la Concursul judetean de educatie fizica si sport "Campion de ziua mea!", editia a VI-a, organizat de Gradinita cu P.P. nr. 2 Focsani, in parteneriat cu ISJ Vrancea si DJST Vrancea, in Crangul Petresti. Atmosfera a fost efervescenta, plina de energie si voie buna.Initiatorii acestui minunat proiect sunt: Director: Isac Vasilica, Prof. Ciobotaru ... citeste toata stirea