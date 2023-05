Prin intermediul unui comunicat de presa Consiliul Judetean Vrancea, Centrul Cultural Vrancea, Primaria Negrilesti si Consiliul Local Negrilesti anunta ca organizeaza in comuna Negrilesti, duminica, 21 mai 2023, sarbatoarea pastorala traditionala Boteitul oilor, editia a XVIII-a.Manifestarea va incepe in localitate la ora 10.00, in Piata Agroalimentara, unde se va desfasura traditionala tocmeala a oilor. In program, vor urma: Grupul vocal de adulti Urmasii lui Negrila, din comuna Negrilesti, ... citeste toata stirea