Foto | Festivalul Folcloric Poiana Negari, editia a LIII-a duminica, 28 august 2022, ora 12:00

Prin intermediul unui comunicat de presa Centrul Cultural Vrancea anunta ca duminica, 28 august 2022, la ora 12:00, in comuna Jitia, organizeaza Festivalul Folcloric Poiana Negari, editia a LIII-a, 2022."Veti putea admira frumusetea si originalilatea faimosului dans barbatesc, Braul de la Jitia, nascut in aceasta localitate, dans unicat in Romania." precizeaza Centrul Cultural Vrancea lansand celor care doresc invitatia de a participa duminica 28 august 2022, in comuna Jitia, la Festivalul ... citeste toata stirea