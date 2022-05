Foto | Microrecital de muzica clasica, vineri, 13 mai 2022, la ora 12:00, in incinta Muzeului Unirii din Focsani

Microrecitalul de muzica clasica, care va avea loc vineri, 13 mai 2022, la ora 12:00, in incinta Muzeului Unirii din Focsani, sustinut de soprana Melania Stroia, alaturi de pianistul Adrian Stroia, profesor la Liceul de Arta Gh. Tattarescu este anuntat prin intermediul unui comunicat de presa facut public de Centrul Cultural Vrancea.Cititi in continuare continutul acestui comunicatCentrul Cultural Vrancea participa vineri, 13 mai 2022, in calitate de partener, la un eveniment cultural ... citeste toata stirea