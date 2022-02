Foto | Obiective turistice naturale, din Muntii Vrancei.Astazi,Piatra Matii!

Aceste straturi de roci sunt de fapt niste resturi calcaroase, dintr-o masa mai mare care a disparut in timp datorita eroziunii. Ele includ scoici ale unei plaje, probabil de acum 11 milioane de ani a marii preistorice Paratethys. Au forma unui zid cu latimea de circa 1-3 m si inaltimea generala de circa 6-7 m, dar cu maxime prin unele portiuni de 20 de metri.Zidurile de pe Valea Ramnicului se prelungesc de o parte si de alta a raului pe kilometri intregi, ascunse din loc in loc sub padurea ... citeste toata stirea