Foto | Performante remarcabile pentru dansatorii Clubului Elite Focsani, la concursul international, "Danube Dance Fest" de la Galati

In perioada 21-22 mai 2022 a avut loc la Galati, in cadrulFederatiei Romane de Dans Sportiv, la Sala Sporturilor, concursulinternational de dans "Danube Dance Fest", pe mai multe categorii devarsta si clase valorice. Clubul Elite Focsani a participat cu 12 sportivi la clasele de debutanti.Sportivii dansatori focsaneni au reusit performante remarcabile, unii dintre ei fiind chiar la prima participare la un concurs, unde s-au clasat pe podium sau au evoluat in finale.Fete solo-loc I - Anna ... citeste toata stirea