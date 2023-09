Prin intermediul unei informaari de presa transmisa de purtatorul de cuvant al IPJ Vrancea se anunta faptul ca in acest week-end a avut loc un eveniment dedicat pasionatilor de drumetii. Alaturi de iubitorii de natura si sport, duminica, 17 septembrie, incepand cu ora 10.00, politistii vranceni au raspuns invitatiei de a parcurge traseul de 10 km cu plecare din Odobesti, in cadrul evenimentului "La pas prin viile domnesti", la care au participat 150 de pasionati de miscare in aer liber.In ... citeste toata stirea