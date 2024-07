Foto | Povestea "Stelutelor Vrancene" de la Palatul Copiilor Focsani spusa de creatoarea lor

Prof. coordonator Marinela Dracsanu le multumeste tuturor celor implicati, care au facut ca "Stelutele Vrancene" sa straluceasca si in acest an Stelutele Vrancene de la Palatul Copiilor Focsani au stralucit si in anul scolar 2023-2024.Grupul talentat de copii, cunoscut sub numele de "Stelutele Vrancene", de la Palatul Copiilor Focsani, coordonat de prof. Dracsanu Marinela, a reusit sa se distinga inca o data in acest an scolar 2023-2024. Performantele lor artistice au fost recunoscute prin ... citește toată știrea