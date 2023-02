Foto | Un film vizionat impreuna de Sfantul Valentin de elevii cazati in internatul Colegiului Tehnic "Gheorghe Asachi" Focsani

Prin intermediul unui comunicat de presa este facut public faptul ca marti, 14.02.2023, elevii cazati in internatul Colegiului Tehnic "Gheorghe Asachi" au organizat activitatea "Seri de film in internat" prilejuita de sarbatoarea iubirii, "Valentine s Day".Comunicat de presaUn film impreuna de Sfantul ValentinMarti, 14.02.2023, elevii cazati in internatul Colegiului Tehnic "Gheorghe Asachi" au organizat activitatea "Seri de film in internat" prilejuita de sarbatoarea iubirii, "Valentine s ... citeste toata stirea