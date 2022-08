Galeria Trepte de istorie din Focsani - expozitie a artistilor Monica Voicu, pictura si Matei Roncea, fotografie

Filialei Vrancea a Uniunii Artistilor Plastici din Romania si Ateneul Popular Mr. Gh. Pastia sub egida Primariei Municipiului Focsani, organizeaza la Galeria Trepte de istorie, din Focsani expozitia de pictura si fotografie a artistilor, Monica Voicu, pictura si Matei Roncea, fotografie.Ambii artisti investigheaza posibilitatile plastice ale structurilor si materialitatilor, in economia compozitiei vizuale, abordand in cautarile lor doua cai complet ... citeste toata stirea