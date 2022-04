BERBEC: Inamicul tau este timpul, cand vine vorba despre o decizie pe care va trebui sa o iei astazi, pana la finele programului de lucru, potrivit horoscop 1 Aprilie 2022. Ai o multime de beneficii care te indeamna sa accepti, asa ca trebuie sa ai mare incredere in intuitia ta. Energia care stagneaza in tine va trebui investita curand intr-un proiect creativ. Acasa sunt toate bune si frumoase. Fericirea pluteste in aer. Desi Berbecilor li se intrezaresc reduceri pentru diferite obiecte pe care ... citeste toata stirea