BERBEC: Berbecii vor fi agresivi cu ceilalti. Va doriti sa faceti miscare si reusiti sa ii implicati si pe ceilalti in proiectele voastre. Totusi, incercati sa evitati orice forma de conflict.TAUR: Taurii au parte de o zi minunata. Pot cumpara cadouri sau isi pot face planuri de vacanta, asta daca nu sunt deja in concediu. Stiu sa se bucure mai mult de viata si se simt energici.GEMENII: Este bine sa renuntati la luarea unor decizii importante in aceasta zi, dar este un moment perfect pentru ... citeste toata stirea