BERBEC: Relatiile conteaza pentru tine si oricat de mult ai impresia ca nu ai nevoie de nimeni, esti constienta ca viata este mai buna cu oamenii din ea. Astazi, lucrurile incep sa se schimbe in dinamica ta de prietenie. Cu planeta ta conducatoare, Marte, iti vezi prietenii si familia intr-o lumina noua. Acolo unde ai fost neglijenta, vei dori sa preiei situatia in propriile maini. In situatiile in care ai lipsit, vei dori sa reiei de unde ai ramas. Este un lucru bun pentru tine.TAUR: Astazi ... citeste toata stirea