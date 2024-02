Horoscop 11 februarie 2024

BERBEC: Cand viata se schimba intr-o noua directie, fii atenta la ceea ce se intampla in jur. Oportunitatile sunt rare si sunt adesea acoperite cu dificultati si decizii. Astazi, Luna continua sa tranziteze prin Varsator, sectorul tau de prietenii. Nu actiona impulsiv si nu face lucrurile in graba.TAUR:Toti ochii si urechile trebuie sa fie atintite asupra relatiilor tale, in special a celor care iti aduc beneficii. Relatiile tale pot fi punti catre stabilitatea financiara.Un prieten te ... citește toată știrea