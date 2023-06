BERBEC: Acorda-ti suficient timp pentru a te relaxa pentru ca abia incepe weekendul. Imbratiseaza solitudinea si linistea daca psihicul tau are nevoie de acest lucru. Ai grija la tensiunile din sfera ta sociala cand soarele si luna se vor intersecta in dupa-amiaza aceasta. Alege-ti cuvintele cu grija pentru a evita problemele in comunicare. Din fericire, vei avea sansa sa scapi de aceste vibratii negative cand Uranus devine activ in sectorul diagramei tale care guverneaza timpul liber. Doar ... citeste toata stirea