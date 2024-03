Horoscop 11 martie 2024

BERBEC: Luna intra in semnul zodiacal al Racului, aducand atentia asupra sectorului de camin si familie. Aceasta poate fi o perioada dulce si blanda in care te bucuri sa petreci timpul in mediul tau. Este momentul perfect pentru a te bucura de liniste in confortul casei tale si a pentru a programa o noapte linistita departe de agitatia orasului. Daca iti plac jocurile de societate sau filmele de dragoste, este momentul propice sa te bucuri de ele.TAUR: Taur, odata ce Luna intra astazi in ... citește toată știrea