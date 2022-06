Horoscop 13 iunie 2022

BERBEC: Este o zi destul de derutanta, mai ales in problemele legate de anturaj, deplasari, intalniri si negocieri. Este important sa pastrezi o oarecare ordine in gandire, ca sa nu te risipesti in actiuni inutile.TAUR: TOrice chestiune financiara poate deveni mai clara, incepand de astazi, asa ca vei avea sansa de a lamuri multe lucruri, cu sau fara ajutorul apropiatilor. Ar fi indicat chiar sa te relaxezi putin si sa abordezi aceste probleme cu detasareGEMENII:Este un moment bun, de ... citeste toata stirea