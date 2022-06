Horoscop 14 iunie 2022

BERBEC: Nativii Berbec au inceput sa vada mai bine cum s-a ajuns la anumite probleme din familie. Acum a sosit momentul in care observa clar care a fost contributia fiecarui membru in parte. Tot ce ai putea face este sa incepi macar un proces de reconciliere intre acestia.TAUR: Nativii Taur vor avea parte de o dezamagire in cursul zilei de astazi. Aceasta dezamagire va porni de la faptul ca o anumita dorinta nu se mai poate realiza. Fie ca este vorba despre o dorinta simpla, fie ca este vorba ... citeste toata stirea