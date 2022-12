Horoscop 15 decembrie 2022

BERBEC: Nativii Berbec trebuie sa fie mai atenti la tot ce inseamna prietenii. Se pare ca in ultimul timp nu te mai simti atat de confortabil cu cei din anturaj. O mica curatenie n-ar strica.TAUR: Nativii Taur ar trebui sa se gandeasca la o vacanta. In plus, chiar si partenerul de viata isi doreste sa petreaca mai mult timp cu tine. Asadar, il vei multumi si pe el, dar si pe tine.GEMENII: Nativii Gemeni ar putea sa nu se mai grabeasca in tot ce fac. Desi ai impresia ca iti iese, de fapt ... citeste toata stirea