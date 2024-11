Horoscop 15 noiembrie 2024

BERBEC: Berbecii se inteleg extrem de bine cu partenerii lor. Trebuie sa aveti grija, totusi, pentru ca parintii vostri este posibil sa intervina prea mult in relatia cu persoana iubita.TAUR: Nativii Taur ar putea face o vizita la medic astazi, din cauza unor mici probleme de sanatate. In acelasi timp, s-ar putea sa nu va simtiti prea liberi, din cauza responsabilitatilor.GEMENI: Gemenii sunt inteligenti si diplomati, motiv pentru care obtin foarte usor ce-si doresc de la cei din jur. In ... citește toată știrea