Horoscop 16 martie 2024

BERBEC: Luna formeaza o conexiune importanta cu planeta Saturn in aceasta perioada. Pentru tine poate insemna inceputul unui nou capitol. Atentia ta va fi concentrata asupra carierei. Iti doresti sa avansezi la locul de munca si sa te afirmi mai mult printre ceilalti. Este o perioada care iti aduce in fata oportunitati de neratat.TAUR: Atat de multe schimbari au loc in viata ta incat nu reusesti sa te aliniezi cu energia pe care o primesti de la astre. Incearca sa nu pui presiune asupra ta ... citește toată știrea