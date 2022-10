Horoscop 16 octombrie 2022

BERBEC: Nativii din zodia Berbecului se simt cu adevarat norocosi. Berbecii sunt in general zodii muncitoare, dar si recunoscatoare. Acestia muncesc din greu pentru ceea ce-si doresc si nu lasa niciodata un lucru neterminat. Berbecii nu se bazeaza pe norc. Acestia se bazeaza pe efortul pe care il depun pentru a ajunge unde vor. Astazi au parte de o zi extraordinara, motiv pentru care se i numara printre cele trei zodii norocoase in ziua de 16 octombrie 2022. Berbecii au in fata perspective ... citeste toata stirea