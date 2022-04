Horoscop 17 aprilie 2022

BERBEC: In cazul in care nu aveti planuri, s-ar putea sa apara o propunere din partea unei persoane. Intotdeauna distractia e mai frumoasa atunci cand are loc ceva spontan. O surpriza de proportii asteapta la orizont.TAUR: Cu toate ca este duminica, s-ar putea sa va intalniti cu unele oportunitati de castig. S-ar putea sa fie vorba despre un proiect suplimentar de la serviciu.GEMENI: Gemenii sunt intr-o forma foarte buna si asta se vede cu ochiul liber. In plus, simtiti nevoia sa evadati si ... citeste toata stirea