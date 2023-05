BERBEC: Este posibil sa ai un conflict cu partenerul tau astazi, care poate aduce amaraciune in relatia ta. Lasa-ti inima sa-ti conduca mintea de data aceasta si lasa-i pe cei din jur sa faca comentarii sarcastice despre tine. Nu te obosi. In ceea ce priveste sanatatea, puteti sa alaptati un membru al familiei pentru a reveni la sanatate. Din punct de vedere financiar, te poti astepta ca lucrurile sa se intoarca in favoarea ta.TAUR: Este posibil sa fii deranjat de mici probleme de sanatate ... citeste toata stirea