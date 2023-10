BERBEC: Nativii din zodia Berbec trebuie sa acorde mai multa atentie sanatatii. Astfel, acestia pot lua in calcul cateva activitati precum yoga sau mersul la bazin pentru a se relaxa. Spre seara, partenerul de viata le vor face o surpriza placuta sub forma unui cadou neasteptat.. TAUR: Nativii din zodia Taur se vor simti foarte nostalgici din cauza unei persoane care nu se mai afla in viata lor. Acestia trebuie sa se concentreze asupra aspectelor frumoase ale prezentului, pentru a lasa ... citeste toata stirea