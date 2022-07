BERBEC: Astazi e posibil sa fii mai incapatanata decat in alte zile, conform horoscop 18 Iulie 2022. Nu lua totul in tragic! Respira adanc si adu-ti aminte ca nu exista probleme, ci doar solutii. Incepi ziua cu o bucurie pe care ti-o face o persoana apropiata: poate un telefon cu o veste care iti schimba in bine dispozitia, poate ai parte de o intalnire neasteptata sau cineva din familie iti face o surpriza placuta.Fii deschis la tot ce este nou si nu te ingrijora daca lucrurile nu ies intocmai ... citeste toata stirea