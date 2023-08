BERBEC: Conjunctia planetelor arata ca in aceasta zi, este posibil ca volumul de munca sau activitatile pe care incearca sa le finalizeze zodia berbec sa fie prea mari. Evalueaza-ti resursele, nu-ti epuiza complet energia, acorda-ti timp pentru relaxare. Astrologii mentioneaza ca nu ignora sanatatea ta si ramai calm in fata provocarilor.TAUR: Conjunctia planetelor arata ca astazi este o zi favorabila pentru a rezolva chestiunile urgente care au aparut recent in viata zodiei taur. Asculta-ti ... citeste toata stirea