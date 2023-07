BERBEC: Sunt multe lucruri bune care urmeaza sa se intample in viata ta. Trebuie sa ramai concentrata asupra obiectivelor pe care ti le-ai setat. Incearca sa nu scapi de sub control situatiile stresante. Luna Noua te incurajeaza sa te concentrezi si asupra emotiilor tale. Este un moment oportun sa iei o pauza si sa analizezi modul in care ai evoluat in ultima perioada. Foloseste aceasta perioada pentru a te conecta cu persoanele iubite din viata ta.TAUR: Mintea ta este un instrument puternic ... citeste toata stirea